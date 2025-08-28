День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 18:31

Вдове погибшего на СВО бойца пришлось дважды отпевать мужа

В Хакасии вдову бойца спецоперации вынудили дважды отпевать мужа

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вдове бойца спецоперации из Хакасии пришлось дважды отпевать мужа, поскольку первое отпевание было признано недействительным, сообщает 19rus. По информации портала, жена солдата связалась со священником, телефон которого ей дали в ритуальной службе.

Но уже после похорон россиянке рассказали в церкви, что проводивший отпевание священник не имел права этого делать. Обескураженная вдова обратилась в Абакано-Кызыльскую Епархию, откуда пришел ответ-подтверждение: клирик действительно запрещен к служению. Женщине пришлось повторно заказать отпевание, уже посмертное, в местной церкви, а на священника она написала заявление в полицию.

Мне в полиции так и сказали: вы не первая, кто на него жалуется, — добавила вдова.

Друзья семьи выразили уверенность, что ритуальные конторы не могут не знать, какого священнослужителя они рекомендуют, при этом продолжают давать его номер телефона. Как итог — усопших провожают в последний путь без отпевания.

Ранее стало известно, что участника СВО из Тюмени доставили в родной город в цинковом гробу, но родственники не могут его захоронить уже почти две недели. Сестра погибшего военнослужащего заявила, что гроб пришел без необходимых документов.

