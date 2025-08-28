Вдове погибшего на СВО бойца пришлось дважды отпевать мужа

Вдове бойца спецоперации из Хакасии пришлось дважды отпевать мужа, поскольку первое отпевание было признано недействительным, сообщает 19rus. По информации портала, жена солдата связалась со священником, телефон которого ей дали в ритуальной службе.

Но уже после похорон россиянке рассказали в церкви, что проводивший отпевание священник не имел права этого делать. Обескураженная вдова обратилась в Абакано-Кызыльскую Епархию, откуда пришел ответ-подтверждение: клирик действительно запрещен к служению. Женщине пришлось повторно заказать отпевание, уже посмертное, в местной церкви, а на священника она написала заявление в полицию.

Мне в полиции так и сказали: вы не первая, кто на него жалуется, — добавила вдова.

Друзья семьи выразили уверенность, что ритуальные конторы не могут не знать, какого священнослужителя они рекомендуют, при этом продолжают давать его номер телефона. Как итог — усопших провожают в последний путь без отпевания.

Ранее стало известно, что участника СВО из Тюмени доставили в родной город в цинковом гробу, но родственники не могут его захоронить уже почти две недели. Сестра погибшего военнослужащего заявила, что гроб пришел без необходимых документов.