13 октября 2025 в 18:35

Названы детали прощания с ушедшим из жизни актером Денисом Семеновым

Церемония прощания с актером Денисом Семеновым состоится 15 октября

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Церемония прощания с известным актером театра и кино Денисом Семеновым состоится 15 октября, сообщила его коллега Марина Серегина в беседе с aif.ru. Она пройдет во Владимирском соборе в Санкт-Петербурге.

Проститься с Денисом можно будет во время отпевания во Владимирском соборе (м. Владимирская, м. Достоевская. — NEWS.ru) в среду 15 октября в 12.00. Его похоронят на Белоостровское кладбище, — рассказала Серегина.

Семенов ушел из жизни в возрасте 46 лет. Причиной смерти стал рак печени. Артист родился в 1979 году и получил актерское образование в 2014 году. Широкую известность ему принесли работы в популярных телевизионных проектах, среди которых сериалы «Невский», «Шеф», «Дом с ментами» и «Филин».

Ранее сообщалось, что индийский писатель, кинопродюсер и сценарист П. Стэнли ушел из жизни 9 октября в возрасте 81 года. Он внес значительный вклад в культурную жизнь штата Керала, создав несколько фильмов в 1970–1980-х годах. П. Стэнли также работал как издатель, редактор и публицист. Перед уходом из жизни он завершил работу над своими мемуарами под названием «Серебряный экран памяти».

