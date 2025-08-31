День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 18:45

Тайная слежка мужчины за экс-супругой обернулась уголовным делом

В Калининградской области мужчина подслушивал бывшую жену через GPS-трекер в ПК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калининградской области 43-летнего мужчину заподозрили в незаконном использовании специальных средств для слежки за бывшей супругой, сообщили в СУ СК России по региону. По версии следствия, он получил доступ к ее разговорам через GPS-трекер.

Житель поселка Большое Исаково в июне 2025 года тайно установил шпионское устройство в системный блок персонального компьютера экс-жены. Данные с прибора через специальное программное обеспечение поступали на телефон подозреваемого. Уголовное дело возбуждено по статье 138.1 УК РФ о незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации.

В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательной базы, — сказано в сообщении.

Ранее эксперт по кибербезопасности Сергей Рысин заявил, что современные хакеры могут взломать любую компанию. По его словам, для защиты электронной почты пароль нужно менять раз в полгода. Он напомнил, что в нем должны быть буквы разного регистра, цифры и специальные символы.

шпионаж
приборы
прослушивания
Калининградская область
хакеры
