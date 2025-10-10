Вернуть блеск дорогим вилкам и ложкам проще простого: чудо-способ без царапин и повреждений

Загрязнения в рельефных узорах столовых приборов из нержавеющей стали — проблема, с которой сталкивались в каждом доме. Однако даже старым приборам можно вернуть свежий вид.

Поместите вилки и ложки в кастрюлю, засыпьте половиной пачки соды и залейте водой так, чтобы она полностью их покрыла. Поставьте на минимальный огонь и кипятите 15 минут. После этого промойте приборы под проточной водой и удалите образовавшийся белесый налет мягкой губкой.

Этот метод не требует дорогих средств и эффективно очищает даже самые труднодоступные места. Регулярная очистка поможет сохранить красоту приборов надолго и предотвратит появление серьезных загрязнений.

