Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 13:07

Вернуть блеск дорогим вилкам и ложкам проще простого: чудо-способ без царапин и повреждений

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Загрязнения в рельефных узорах столовых приборов из нержавеющей стали — проблема, с которой сталкивались в каждом доме. Однако даже старым приборам можно вернуть свежий вид.

Поместите вилки и ложки в кастрюлю, засыпьте половиной пачки соды и залейте водой так, чтобы она полностью их покрыла. Поставьте на минимальный огонь и кипятите 15 минут. После этого промойте приборы под проточной водой и удалите образовавшийся белесый налет мягкой губкой.

Этот метод не требует дорогих средств и эффективно очищает даже самые труднодоступные места. Регулярная очистка поможет сохранить красоту приборов надолго и предотвратит появление серьезных загрязнений.

Ранее сообщалось, что старые загрязнения на дне кастрюль и сковородок — проблема, знакомая каждой хозяйке. Чтобы очистить их, вам не обязательно покупать дорогую и агрессивную химию.

Читайте также
Как очистить противень от застарелого нагара за 3 часа: чудо-метод с тремя ложками соды для обалденного результата
Общество
Как очистить противень от застарелого нагара за 3 часа: чудо-метод с тремя ложками соды для обалденного результата
Как избавиться от липких следов наклеек на посуде: простые и безопасные способы, которые работают на любой поверхности
Общество
Как избавиться от липких следов наклеек на посуде: простые и безопасные способы, которые работают на любой поверхности
Психолог назвал признаки когнитивного искажения при покупках
Общество
Психолог назвал признаки когнитивного искажения при покупках
Россиянам объяснили, как отстирать пятна крови на одежде
Общество
Россиянам объяснили, как отстирать пятна крови на одежде
Простейший лайфхак для стирки простыни и наволочек: понадобится два простых ингредиента, которые есть в каждом доме
Общество
Простейший лайфхак для стирки простыни и наволочек: понадобится два простых ингредиента, которые есть в каждом доме
посуда
советы
лайфхаки
приборы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-премьер Великобритании устроился в Microsoft на особых условиях
В США раскрыли, когда Трамп ожидает получения Нобелевской премии мира
У авторов каналов в MAX и их подписчиков появились новые возможности
Как сэкономить на парковке: пошаговая инструкция для водителей
Белый дом впервые высказался о провале Трампа с Нобелевской премией мира
В Госдуме объяснили, грозит ли россиянам нехватка рабочих мест из-за ИИ
Стало известно, что обсуждали Алиев и Пашинян в Душанбе
Выбросившему дочь из окна уфимцу предъявлено обвинение
В ГД рассказали, кого в России заменят роботами в ближайшем будущем
Энергетик рассказал, как Москва и Баку сотрудничают в нефтегазовой сфере
«Человека это угнетает»: В Госдуме раскрыли, сколько чиновников заменит ИИ
Раскольников бомжует: как живет убийца пяти человек в Ижевске
Самолеты обрушили бомбы на рынок
Путин и Пашинян поспорили о товарообороте России и Армении
В КНР отреагировали на возможные запреты США для китайских авиакомпаний
«Слуги дьявола»: Милонов посоветовал бежать от любительниц эзотерики
«До Львова спокойно»: в Госдуме заговорили о будущем штурмовых роботов
Российские войска прорвались к ключевому для обороны ВСУ городу
Нарколог опроверг миф о снятии стресса с помощью спиртных напитков
Раскрыто, при каких условиях Усольцевых признают пропавшими без вести
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Семья и жизнь

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.