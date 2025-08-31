День знаний — 2025
31 августа 2025 в 13:42

Беременную украинку пнули ногой в живот за попытку защитить спутника от ТЦК

В Киеве полицейские ударили беременную, пытавшуюся защитить мужчину от ТЦК

Полицейские в Киеве ударили беременную женщину, когда она пыталась защитить своего спутника от отправки в территориальный центр комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), сообщает «Страна.ua». По информации издания, правоохранители остановили пару на улице для проверки документов.

Обнаружив, что мужчина находится в розыске, они вызвали на место сотрудников ТЦК. Украинец попытался убежать, но его задержали силой. Его спутница хотела вмешаться в происходящее, но один из полицейских схватил ее за волосы и пнул ногой в живот.

Ранее сотрудники ТЦК в Одессе не разобрались с дверью и упустили уклониста, информирует «Страна.ua». Местные военкомы хотели поймать парня и посадить его в автомобиль, чтобы мобилизовать, однако встретились с препятствием в виде ворот.

До этого стало известно, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье мобилизовали отца-одиночку. Военкомы остановили 28-летнего мужчину прямо у блокпоста. При этом двое его семилетних детей остались одни на обочине трассы. Сотрудники ТЦК предложили сдать их в интернат.

Украина
ТЦК
драки
Киев
Беременную украинку пнули ногой в живот за попытку защитить спутника от ТЦК
