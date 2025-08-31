День знаний — 2025
В Совфеде озвучили последствия отказа от отправки военных ФРГ на Украину

Карасин: отказ ФРГ от отправки солдат на Украину снизит силовой фанатизм в Киеве

Григорий Карасин Григорий Карасин Фото: МИД РФ

Отказ от отправки на территорию Украины немецких военнослужащих должен «сбить силовой фанатизм» главы государства Владимира Зеленского, написал в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, еще предстоит узнать, насколько правдива эта информация.

Верится с трудом, но, по сообщениям немецкой прессы, власти Германии снимают с повестки дня возможную отправку своих военных на Украину. При этом утверждается, что дальнейшее обсуждение этого вопроса возможно лишь после завершения конфликта или неких действий со стороны Трампа, — сообщил Карасин.

Ранее стало известно, что немецкое правительство сняло с повестки дня вопрос об отправке своих военных на Украину. Якобы тема отложена на неопределенный срок. Сообщается, что к ней могут вернуться только после завершения конфликта и конкретных шагов со стороны главы Белого дома Дональда Трампа.

В Берлине активно обсуждали возможность направить солдат на Украину. По данным аналитиков, канцлер Германии Фридрих Мерц и его заместитель Ларс Клингбайль больше не рассчитывают на скорый саммит президента России Владимира Путина и Зеленского.

