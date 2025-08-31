Жители сектора Газа оказались на грани выживания из-за опасной инфекции

В секторе Газа зафиксирована вспышка нового штамма гриппа, ситуация усугубляется критической нехваткой медикаментов и медицинского персонала, сообщает пресс-служба властей анклава. По ее данным, заболевание активно распространяется в палаточных лагерях и местах размещения перемещенных лиц, причем наиболее уязвимыми группами стали дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.

Количество заболевших уже достигло тысяч человек в различных районах сектора. Быстрое распространение инфекции связано с катастрофическими бытовыми условиями и отсутствием доступа к полноценной медицинской помощи. В сохранивших функциональность больницах наблюдается острая нехватка персонала, расходных материалов и лекарственных препаратов, что вынуждает медиков ограничиваться лишь первичной помощью без возможности комплексного лечения. Власти Газы обратились к международному сообществу с призывом о вмешательстве, требуя снятия блокады анклава и обеспечения доставки жизненно необходимых лекарств для населения.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп перебил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и накричал на него во время телефонного разговора за слова об отсутствии голода в секторе Газа. По словам журналистов, американский лидер заявил главе израильского правительства, что получал от помощников доказательства о голодающих в анклаве детях.