День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 19:49

Жители сектора Газа оказались на грани выживания из-за опасной инфекции

Власти сектора Газа сообщили о вспышке гриппа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В секторе Газа зафиксирована вспышка нового штамма гриппа, ситуация усугубляется критической нехваткой медикаментов и медицинского персонала, сообщает пресс-служба властей анклава. По ее данным, заболевание активно распространяется в палаточных лагерях и местах размещения перемещенных лиц, причем наиболее уязвимыми группами стали дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.

Количество заболевших уже достигло тысяч человек в различных районах сектора. Быстрое распространение инфекции связано с катастрофическими бытовыми условиями и отсутствием доступа к полноценной медицинской помощи. В сохранивших функциональность больницах наблюдается острая нехватка персонала, расходных материалов и лекарственных препаратов, что вынуждает медиков ограничиваться лишь первичной помощью без возможности комплексного лечения. Власти Газы обратились к международному сообществу с призывом о вмешательстве, требуя снятия блокады анклава и обеспечения доставки жизненно необходимых лекарств для населения.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп перебил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и накричал на него во время телефонного разговора за слова об отсутствии голода в секторе Газа. По словам журналистов, американский лидер заявил главе израильского правительства, что получал от помощников доказательства о голодающих в анклаве детях.

сектор Газа
грипп
болезни
бедствия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фон дер Ляйен и Туска заметили в необычном месте
Звезда Болливуда скончалась в 38 лет после операции
В Саратове инвалид полз в больницу на четвереньках
Трамп «умер», развод Пугачевой, Х-101 разносят базы ВСУ: что дальше
Кардиолог озвучил признаки смертельно опасного тромбоза
Мужчина прошел с детьми 800 км чтобы научить их жизни
Жители сектора Газа оказались на грани выживания из-за опасной инфекции
Ученые нашли в Атлантике новую угрожающую миру опасность
В ЦАХАЛ выступили с новыми угрозами в адрес лидеров ХАМАС
Стало известно, кто вновь обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев
Тарасова пристыдила Рудковскую после ее слов о Тутберидзе
Добавляю в икру из кабачков чили и имбирь — получается огонь!
Участник СВО рассказал о самой жуткой встрече на фронте
Мэр Энергодара сообщил о двух атаках ВСУ на гражданские объекты
В Германии разразился скандал из-за сексуальности статуи Венеры
Рудковская сделала резкое заявление в адрес Тутберидзе
Закон о тишине в ЯНАО: что нужно знать
Подростки жестоко избили сверстницу на городском стадионе
Надвигается аномальная зима: Россию завалит снегом с морозами до минус 40?
Геймера жестоко задержали за косплей персонажа Resident Evil
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.