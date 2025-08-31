День знаний — 2025
Кардиолог озвучил признаки смертельно опасного тромбоза

Врач Ефремкин назвал односторонний отек и боль в икре симптомами тромбоза

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Односторонний отек и боль в икроножной мышце могут быть признаками сгущения крови, которое может спровоцировать тромбоз, рассказал в беседе с Lenta.ru врач-кардиолог Иван Ефремкин. Кардиолог отметил, что еще одним тревожным симптомом является внезапная одышка в сочетании с болями в груди.

По его словам, односторонний отек и болезненность в икроножной мышце характерны для тромбоза глубоких вен, при котором сгустки образуются в крупных сосудах конечностей, чаще всего ног. Если кожа на них становится синюшной, это сигнализирует о критическом нарушении кровообращения, добавил он.

Одышка в свою очередь может свидетельствовать о тромбоэмболии легочной артерии, при которой происходит закупорка сосудов легких.

Боль обычно острая, усиливается при вдохе или кашле, возможен кашель с кровохарканьем, — пояснил медик.

Ранее флеболог Александр Альбицкий заявил, что тромбоз глубоких вен требует срочного обращения к врачу. Он пояснил, что заболевание связано с формированием сгустков крови в просвете сосудов, из-за чего нарушается кровоток. Среди факторов риска эксперт выделил малоподвижный образ жизни, курение, перенесенные операции и варикоз. Опасность ТГВ заключается в том, что оторвавшийся тромб может попасть в легкие.

