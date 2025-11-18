Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025

Флеболог предупредил, кому грозит развитие тромбоза

Флеболог Ярахмедов: люди с диабетом входят в группу риска развития тромбоза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пациенты с сахарным диабетом и онкологическими болезнями, а также люди с избыточным весом и ожирением входят в группу повышенного риска развития тромбоза, заявил «Здоровью Mail» флеболог Тахир Ярахмедов. К этой категории относятся и мужчины старше 40 лет.

Образование тромбов представляет угрозу беременным и недавно родившим женщинам, предупредил Ярахмедов. Помимо этого, это опасное состояние может развиться у россиянок, принимающих гормональные контрацептивы.

Врач добавил, что тромбоз развивается из-за замедления кровотока, например, у людей с варикозным расширением вен или недостаточностью венозных клапанов. Еще одной причиной он назвал повреждение стенки сосуда в результате травм, воспалений, атеросклероза или аневризмы артерий. Гиперкоагуляция также чревата тромбозом. Ее могут вызвать тяжелые травмы, ожоги и даже курение.

Ранее хирург Александр Умнов заявил, что чрезмерное употребление кофе может способствовать развитию варикозного расширения вен. По его словам, людям со склонностью к этому заболеванию стоит с осторожностью относиться к напиткам, содержащим кофеин.

