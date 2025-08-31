День знаний — 2025
Мужчина прошел с детьми 800 км чтобы научить их жизни

В Китае мужчина прошел пешком с детьми 800 км чтобы закалить их характер

В Китае мужчина вместе с десятилетней дочерью и восьмилетним сыном прошел пешком 800 километров, передает South China Morning Post. Он объяснил свою цель желанием развить у детей силу духа и научить их не отступать перед трудностями.

Семья преодолела весь путь за 31 день. Их путешествие началось 17 июля и завершилось 17 августа. Дети несли рюкзаки массой пять килограммов каждый, а рюкзак отца весил десять килограммов.

Изначально Ван, супруга мужчины, не поддерживала идею похода из-за жары и опасений за безопасность, однако позже она заметила положительные перемены в поведении своих детей: дочь стала менее капризной, а сын — более независимым.

Ранее психолог Татьяна Василькова порекомендовала родителям демонстрировать детям усидчивость и ответственность на личном примере. Для формирования этих качеств у ребенка важную роль играет спорт, который учит терпению и дисциплине. Взрослым следует мотивировать детей на достижение целей и ценить их успехи.

До этого родителям рассказали о правиле, которое поможет успокоить ребенка. Метод «выбор из двух» позволяет малышу почувствовать контроль над ситуацией и снижает напряжение.

