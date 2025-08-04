Родителям дали советы, как воспитать в ребенке усидчивость Психолог Василькова посоветовала родителям воспитывать детей на личном примере

Родителям следует на личном примере демонстрировать детям усидчивость и ответственность, заявила «Вечерней Москве» психолог Татьяна Василькова. Она призвала взрослых доводить начатые дела до конца, а также сдерживать свои обещания.

Как отметила Василькова, в формировании усидчивости немаловажен спорт — он должен обязательно вызывать интерес у ребенка. С помощью него дети учатся терпению, дисциплине и самоорганизации.

По ее словам, взрослым следует всячески мотивировать ребенка на достижение целей. В частности, важно по достоинству оценивать успехи детей, например в учебном процессе, заключила психолог.

Ранее психолог Анастасия Мироненко призвала родителей создать для первоклассника понятный и стабильный режим дня — это позволит снизить уровень тревожности. Такое расписание лучше выстраивать примерно за две недели до 1 сентября во избежание стресса у ребенка.