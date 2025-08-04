Психолог объяснила, как помочь первоклассникам адаптироваться к школе

Родителям следует создать для первоклассника понятный и стабильный режим дня — это позволит снизить его уровень тревожности, заявила РИАМО психолог Анастасия Мироненко. Она призвала выстраивать такое расписание примерно за две недели до 1 сентября во избежание стресса у ребенка.

Не перегружайте первоклассника кружками и секциями в первые месяцы. Лучше дать время на то, чтобы привыкнуть к классу, учителю и ритму школьной жизни. Адаптация — это ресурсозатратный процесс, ребенку нужно пространство для отдыха и восстановления, — подчеркнула Мироненко.

Немаловажно также создать для ребенка точку эмоциональной опоры с помощью личных вещей. По словам специалиста, это может быть любимый брелок на рюкзаке, игрушка в кармане, тематический пенал или яркий ланч-бокс. Даже небольшие личные вещи дают ребенку чувство контроля над ситуацией, облегчая адаптацию, пояснила эксперт.

Психолог Лерона Наринская ранее посоветовала выделить для ребенка личное пространство в доме, чтобы уберечь его от информационной перегрузки и городского шума. Она предупредила, что постоянное отсутствие покоя и тишины может повысить уровень тревожности у детей.