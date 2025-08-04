Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 11:33

Психолог объяснила, как помочь первоклассникам адаптироваться к школе

Психолог Мироненко призвала создать для первоклассника стабильный режим дня

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родителям следует создать для первоклассника понятный и стабильный режим дня — это позволит снизить его уровень тревожности, заявила РИАМО психолог Анастасия Мироненко. Она призвала выстраивать такое расписание примерно за две недели до 1 сентября во избежание стресса у ребенка.

Не перегружайте первоклассника кружками и секциями в первые месяцы. Лучше дать время на то, чтобы привыкнуть к классу, учителю и ритму школьной жизни. Адаптация — это ресурсозатратный процесс, ребенку нужно пространство для отдыха и восстановления, — подчеркнула Мироненко.

Немаловажно также создать для ребенка точку эмоциональной опоры с помощью личных вещей. По словам специалиста, это может быть любимый брелок на рюкзаке, игрушка в кармане, тематический пенал или яркий ланч-бокс. Даже небольшие личные вещи дают ребенку чувство контроля над ситуацией, облегчая адаптацию, пояснила эксперт.

Психолог Лерона Наринская ранее посоветовала выделить для ребенка личное пространство в доме, чтобы уберечь его от информационной перегрузки и городского шума. Она предупредила, что постоянное отсутствие покоя и тишины может повысить уровень тревожности у детей.

психологи
первоклассники
школы
родители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.