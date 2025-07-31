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31 июля 2025 в 15:43

Психолог дала советы, как защитить ребенка от информационного шума

Психолог Наринская посоветовала обеспечить ребенка личным пространством

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для того чтобы уберечь ребенка от информационной перегрузки и городского шума, нужно выделить для него личное пространство в доме, заявила MIR24.TV психолог Лерона Наринская. Она предупредила, что постоянное отсутствие покоя и тишины может повысить уровень тревожности у детей и утомить их.

Главное — выделить ребенку личное пространство, где его не будут беспокоить без необходимости. Это может быть уголок в комнате, зонированный занавесом или ширмой, наушники с шумоподавлением, четкий семейный режим, в котором есть часы тишины — например, послеобеденное время и вечер, — посоветовала Наринская.

Она также призвала еще на этапе ремонта создать хорошую звукоизоляцию в детской комнате. По ее словам, даже если в семье несколько детей, можно с каждым договориться о режиме уединения без разговоров и гаджетов.

Психолог Александра Метальникова ранее посоветовала покупать развивающие книги будущим первоклассникам. Она предложила родителям почитать вместе с ребенком сказки или изучить азбуку.

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Психолог дала советы, как защитить ребенка от информационного шума
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