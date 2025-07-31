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31 июля 2025 в 14:25

Родителям дали советы, как морально подготовить первоклассника к школе

Психолог Метальникова посоветовала покупать первоклассникам развивающие книги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Будущим первоклассникам рекомендуется покупать развивающие книги — важно, чтобы они были не нудные, а веселые, например с цветными иллюстрациями, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Александра Метальникова. Она предложила почитать вместе с ребенком сказки или изучить азбуку.

Можно пойти с ребенком в книжный и выбрать то, что ему нравится, что будет откликаться, и при этом так или иначе подготавливать его к школе. Вот вы уже соединили интерес, игру и школу. Но придется вложиться временем. Выберите то, что вам интересно, покажите ребенку, как это — интересоваться чем-то, вместе с вами разбираться в этом, — посоветовала Метальникова.

Она также призвала родителей создать идеальный распорядок дня для ребенка с учетом его индивидуальных потребностей и интересов. По мнению психолога, при подготовке ребенка к школе категорически нельзя применять насилие и эмоциональное давление.

Педиатр Елена Мескина ранее посоветовала родителям приобретать для детей школьную форму из натуральных тканей. Она также предостерегла взрослых от покупки тугих вещей.

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