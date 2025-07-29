Педиатр дала советы, как правильно выбрать для ребенка форму в школу

Родителям рекомендуется приобретать для детей школьную форму из натуральных тканей, заявила «Москве 24» педиатр Елена Мескина. Она также предостерегла взрослых от покупки тугих вещей.
Ткань обязательно должна быть натуральной — шерсть, хлопок, которые позволяют коже дышать и отводят влагу от тела. Правда, эти материалы сильно мнутся, поэтому допустимо, чтобы в составе было небольшое количество синтетики, которая помогает вещам сохранять форму, — подчеркнула Мескина.
Врач предупредила, что долгое ношение тугой формы, в особенности в области талии, чревато образованием камней в почках. Она также добавила, что детская одежда не должна химически пахнуть или линять.
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов ранее заявил, что выплата нуждающимся семьям к 1 сентября должна стать федеральной. По его словам, данный вид поддержки, который позволяет купить различные школьные принадлежности, должен быть распространен на все регионы России.