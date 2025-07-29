Педиатр дала советы, как правильно выбрать для ребенка форму в школу

Педиатр дала советы, как правильно выбрать для ребенка форму в школу Педиатр Мескина посоветовала покупать школьную форму из натуральных тканей

Родителям рекомендуется приобретать для детей школьную форму из натуральных тканей, заявила «Москве 24» педиатр Елена Мескина. Она также предостерегла взрослых от покупки тугих вещей.

Ткань обязательно должна быть натуральной — шерсть, хлопок, которые позволяют коже дышать и отводят влагу от тела. Правда, эти материалы сильно мнутся, поэтому допустимо, чтобы в составе было небольшое количество синтетики, которая помогает вещам сохранять форму, — подчеркнула Мескина.

Врач предупредила, что долгое ношение тугой формы, в особенности в области талии, чревато образованием камней в почках. Она также добавила, что детская одежда не должна химически пахнуть или линять.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов ранее заявил, что выплата нуждающимся семьям к 1 сентября должна стать федеральной. По его словам, данный вид поддержки, который позволяет купить различные школьные принадлежности, должен быть распространен на все регионы России.