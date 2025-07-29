В Госдуме предложили распространить одну выплату на всю Россию Депутат Гаврилов предложил сделать федеральной выплату нуждающимся к 1 сентября

Выплата нуждающимся семьям к 1 сентября должна стать федеральной, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. По его словам, которые приводит ТАСС, данный вид поддержки, который позволяет купить различные школьные принадлежности, должен быть распространен на все регионы России.

Где-то родители могут рассчитывать только на федеральное универсальное пособие, размер которого зависит от доходов и количества имущества в семье. А где-то действуют дополнительные региональные выплаты, выделенные на покупку школьной формы, письменных принадлежностей и даже рюкзаков, — поделился Гаврилов.

Он подчеркнул, что таким образом имеет место ситуация, где доступ к помощи данным слоям населения привязан к месту проживания, а не к их льготной категории. По его мнению, следует сократить этот разрыв между регионами, введя выплату во всех субъектах страны.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая объясняла, что для определения размера пособия беременным студенткам будет учитываться прожиточный минимум в регионе, где находится университет. По ее словам, деньги будут выплачиваться один раз после рождения ребенка.