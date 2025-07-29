В ГД объяснили, от чего зависит размер пособия беременным студенткам

Для определения размера пособия беременным студенткам будет учитываться прожиточный минимум в регионе, где находится университет, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. По ее словам, которые приводит РИА Новости, деньги будут выплачиваться один раз после рождения ребенка.

Региональный прожиточный минимум пособия по беременности для студенток берется тот, где находится вуз, в котором учится девушка, — объяснила Буцкая.

Депутат также подчеркнула, что рассчитывать на такое пособие может только мать ребенка. При этом никаких возрастных ограничений для его получения нет. Главное условие для студенток — очное обучение, подчеркнула Буцкая.

На прошлой неделе, 23 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличит пособия для беременных студенток и аспиранток до уровня регионального прожиточного минимума. Мера будет действовать начиная с 1 сентября. С учетом средней стипендии, которая составляет от двух до пяти тысяч рублей, общая сумма выплат колеблется от 9,3 до 23,3 тысячи рублей.