Число желающих посетить парад с Путиным в Пекине превысило лимит В Пекине ограничили въезд из-за наплыва желающих посетить парад с Путиным

В Пекине ввели ограничения на въезд в связи с большим количеством людей, желающих попасть на Парад Победы, где будет участвовать президент России Владимир Путин, передает aif.ru со ссылкой на жительницу города Цзин Чиа. Парад состоится 3 сентября.

В городе очень много приезжих, которые хотят попасть на праздничный парад, увидеть Путина. Но уже сейчас въезд в Пекин ограничивают, все желающие просто не поместятся. Центр перекрыт, туда не пускают людей, — поделилась собеседница.

Она отметила, что как местные жители, так и приезжие внимательно относятся к временным ограничениям на движение по улицам, поскольку это важный элемент обеспечения безопасности.

Цзин Чиа рассказала, что жители Пекина и гости города проявляют большой интерес к участию в параде или хотя бы в церемонии поднятия флага. Она заметила, что с раннего утра на площади собирается множество людей, которые занимают свои места еще накануне вечером, чтобы стать свидетелями этого важного события.

Женщина поделилась, что страна охвачена волнением, так как многие обращаются к военной истории, и блогеры активно публикуют материалы на эту тему. Она подчеркнула, что все с нетерпением ждут приезда российского президента и начала праздничного парада.

Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с президентом Владимиром Путиным остановилась в пятизвездочном Ritz Carlton в Тяньцзине. Отель находится в историческом районе с колониальной застройкой конца XIX века, рядом с железнодорожным вокзалом. Гостиница располагает 277 номерами, включая 53 люкса.