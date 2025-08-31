День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 19:14

Число желающих посетить парад с Путиным в Пекине превысило лимит

В Пекине ограничили въезд из-за наплыва желающих посетить парад с Путиным

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

В Пекине ввели ограничения на въезд в связи с большим количеством людей, желающих попасть на Парад Победы, где будет участвовать президент России Владимир Путин, передает aif.ru со ссылкой на жительницу города Цзин Чиа. Парад состоится 3 сентября.

В городе очень много приезжих, которые хотят попасть на праздничный парад, увидеть Путина. Но уже сейчас въезд в Пекин ограничивают, все желающие просто не поместятся. Центр перекрыт, туда не пускают людей, — поделилась собеседница.

Она отметила, что как местные жители, так и приезжие внимательно относятся к временным ограничениям на движение по улицам, поскольку это важный элемент обеспечения безопасности.

Цзин Чиа рассказала, что жители Пекина и гости города проявляют большой интерес к участию в параде или хотя бы в церемонии поднятия флага. Она заметила, что с раннего утра на площади собирается множество людей, которые занимают свои места еще накануне вечером, чтобы стать свидетелями этого важного события.

Женщина поделилась, что страна охвачена волнением, так как многие обращаются к военной истории, и блогеры активно публикуют материалы на эту тему. Она подчеркнула, что все с нетерпением ждут приезда российского президента и начала праздничного парада.

Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с президентом Владимиром Путиным остановилась в пятизвездочном Ritz Carlton в Тяньцзине. Отель находится в историческом районе с колониальной застройкой конца XIX века, рядом с железнодорожным вокзалом. Гостиница располагает 277 номерами, включая 53 люкса.

Китай
Владимир Путин
парады
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда Болливуда скончалась в 38 лет после операции
В Саратове инвалид полз в больницу на четвереньках
Трамп «умер», развод Пугачевой, Х-101 разносят базы ВСУ: что дальше
Кардиолог озвучил признаки смертельно опасного тромбоза
Мужчина прошел с детьми 800 км чтобы научить их жизни
Жители сектора Газа оказались на грани выживания из-за опасной инфекции
Ученые нашли в Атлантике новую угрожающую миру опасность
В ЦАХАЛ выступили с новыми угрозами в адрес лидеров ХАМАС
Стало известно, кто вновь обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев
Тарасова пристыдила Рудковскую после ее слов о Тутберидзе
Добавляю в икру из кабачков чили и имбирь — получается огонь!
Участник СВО рассказал о самой жуткой встрече на фронте
Мэр Энергодара сообщил о двух атаках ВСУ на гражданские объекты
В Германии разразился скандал из-за сексуальности статуи Венеры
Рудковская сделала резкое заявление в адрес Тутберидзе
Закон о тишине в ЯНАО: что нужно знать
Подростки жестоко избили сверстницу на городском стадионе
Надвигается аномальная зима: Россию завалит снегом с морозами до минус 40?
Геймера жестоко задержали за косплей персонажа Resident Evil
Великобритании пророчат гражданскую войну по одной причине
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.