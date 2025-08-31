Газу могут перевести под протекторат США минимум на 10 лет

Администрация президента США Дональда Трампа разработала план по восстановлению сектора Газа, предполагающий протекторат Вашингтона над анклавом как минимум на 10 лет, передает издание The Washington Post. Также он предусматривает переселение всех жителей.

Вашингтон разработал проект фонда GREAT Trust, предполагающий реконструкцию и экономическое развитие анклава. При этом США не собираются выделять собственные средства, они намерены привлечь инвестиции в размере $100 млрд. Планируется, что в итоге инвесторы получат прибыль, превышающую вложения в четыре раза, сообщили журналисты.

По данным издания, США рассчитывают предложить владельцам земли в Газе «цифровые активы», которые те смогут обменять на жилье в других регионах или на квартиру в одном из «умных городов». Последние планируется возвести на территории анклава, добавили в СМИ.

Ранее журналисты сообщили, что Трамп привлекает своего зятя Джареда Кушнера и экс-премьера Великобритании Тони Блэра к закрытым обсуждениям о будущем сектора Газа. Одна из подобных встреч длительностью более 90 минут прошла 27 августа в Овальном кабинете.