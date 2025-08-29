День знаний — 2025
Перечислены имена советчиков Трампа по ситуации в секторе Газа

NYT: Трамп советуется по конфликту в Газе с зятем Кушнером и Тони Блэром

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photo/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп привлекает своего зятя Джареда Кушнера и экс-премьера Великобритании Тони Блэра к закрытым обсуждениям о будущем сектора Газа и войны между Израилем и ХАМАС, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленных чиновников. Одна из подобных встреч длительностью более 90 минут прошла 27 августа в Овальном кабинете.

В ней участвовали специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и Кушнер, а также присутствовали госсекретарь Марко Рубио и Тони Блэр. Источники издания напомнили, что зять республиканца имеет обширные связи в регионе и опыт работы по Авраамическим соглашениям.

Инсайдеры утверждают, что администрация Трампа разрабатывает «очень всеобъемлющий план» по решению проблем региона. Детали этих дискуссий пока остаются в строгой тайне.

Ранее стало известно, что в секторе Газа наблюдается катастрофический уровень голода. По данным ООН, свыше 500 тысяч человек — почти каждый пятый — находятся в условиях, представляющих непосредственную угрозу жизни.

До этого сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы армии по установлению полного контроля над Газой и разгрому палестинского движения ХАМАС. Глава правительства также поручил начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля.

