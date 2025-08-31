День знаний — 2025
31 августа 2025 в 21:19

Telegram добавил новую функцию для пользователей

В Telegram появилась функция отображения музыки в профиле

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Теперь в Telegram пользователи могут добавлять музыкальные треки в свой профиль, сообщила команда мессенджера. Для треков будет предусмотрена отдельная панель под фотографией пользователя.

Для добавления трека можно воспользоваться встроенным медиаплеером в Telegram и выбрать песню из любого чата. После этого трек автоматически добавляется в профиль пользователя, и формируется плейлист, включающий все ранее добавленные композиции.

Помимо этого, в Telegram для Android обновили дизайн профилей пользователей. Фотография теперь занимает центральное место на экране, а закрепленные коллекционные подарки располагаются вокруг нее.

Ранее в мессенджере стартовала система верификации личных аккаунтов. Пионером нововведения стал сооснователь мессенджера Павел Дуров. Теперь пользователи смогут убедиться в подлинности публичных фигур и известных личностей в Telegram.

До этого сообщалось, что Telegram активно борется с мошенничеством и незаконным контентом, используя ИИ и машинное обучение для мониторинга и удаления миллионов вредоносных сообщений. Модераторы оперативно реагируют на жалобы пользователей. Платформа также стала первой, где пользователи могут ограничивать входящие звонки, включая возможность их полного отключения.

