30 августа 2025 в 08:19

Ночной вой собак — что скрывает природа: простые объяснения науки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ночной вой собаки традиционно связывают с приметами и сверхъестественными явлениями, но наука дает более рациональные объяснения. Это поведение имеет глубокие корни в природе псовых.

Вой — способ коммуникации на больших расстояниях, унаследованный от диких предков. Чаще всего он вызван одиночеством: собаки — социальные животные, и разлука с хозяином или другими питомцами вызывает стресс.

Некоторые звуки, недоступные человеческому уху, тоже провоцируют вой. Далекие сирены, ультразвук или работа бытовых приборов становятся триггером для ночной активности.

Физический дискомфорт — от боли до переполненного мочевого пузыря — проявляется воем. Пожилые собаки с когнитивными нарушениями особенно склонны к ночным вокализациям.

Гормональные изменения у нестерилизованных особей усиливают это поведение. Течные суки и кобели, чувствующие их запах, часто воют активнее.

Тревожные собаки реагируют на изменения атмосферного давления, предчувствуя грозу или землетрясение. Их чуткий слух улавливает низкочастотные колебания.

Порода также имеет значение: хаски, маламуты и северные собаки воют чаще, так как этот способ общения закреплен генетически.

Чтобы уменьшить ночной вой, важно обеспечить собаке достаточную физическую нагрузку днем и комфортное место для сна. Игнорирование воя — лучшая тактика, поскольку любая реакция хозяина воспринимается как поощрение. В сложных случаях поможет консультация зоопсихолога.

Разобравшись в причинах, можно скорректировать поведение собаки, сохранив свой сон и спокойствие соседей.

Ранее ветеринар Владимир Уражевский заявил, что хозяева собак на время отпуска могут оставить питомцев у родственников или друзей. Важно, чтобы выбранный человек при этом был знаком с животным.

собаки
животные
питомцы
воспитание
Валерия Мартынович
В. Мартынович
