30 августа 2025 в 13:20

Забудьте о варенье! Этот джем из груши и имбиря взорвет вкусовые рецепторы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда за окном метель, так приятно открыть баночку ароматного грушевого джема, который напомнит о теплых деньках. А если добавить к нежной груше пикантную нотку имбиря, получится по-настоящему согревающее лакомство для зимних вечеров. Этот пряный десерт не только невероятно вкусен, но и полезен, ведь имбирь известен своими противовоспалительными свойствами.

Для приготовления джема из груши на зиму потребуется: 1 кг спелых, но упругих груш, 700 г сахарного песка, сок одного лимона, свежий корень имбиря весом около 50 г и 100 мл чистой воды.

Груши необходимо вымыть, очистить от кожуры и сердцевины, нарезать некрупными кубиками. Имбирь очистить и натереть на мелкой терке. В кастрюлю с толстым дном выложить фруктовую нарезку, добавить сахар, лимонный сок, тертый имбирь и воду. Аккуратно все перемешать и оставить на 1-2 часа для выделения сока.

После этого кастрюлю ставят на медленный огонь, доводят массу до кипения, постоянно помешивая, и варят около 40–50 минут до загустения и прозрачности грушевых долек. Готовность проверяют по капле джема на блюдце — она не должна растекаться. Горячий джем из груш с имбирем сразу разливают по стерильным банкам и герметично укупоривают. Это простой рецепт позволяет сохранить вкус груши и получить густой джем идеальной консистенции. Такая заготовка из груш станет королевой ваших запасов!

груши
имбирь
варенье
домашние заготовки
Анна Скворцова
А. Скворцова
