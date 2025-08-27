Выращиваю имбирь дома в горшке — круглый год под боком своя «аптека»

Выращивание имбиря в домашних условиях — практичное решение для тех, кто хочет всегда иметь под рукой свежий корень. Это растение успешно растет в горшке и не требует сложного ухода, но важно знать несколько ключевых моментов для получения урожая. При правильном подходе уже через несколько месяцев можно собирать первые собственные корневища.

Для посадки выбирают свежий упругий корень с живыми почками, который замачивают на ночь в теплой воде. Сажают в широкий горшок с дренажными отверстиями, заглубляя на 2–3 см в рыхлый питательный грунт. Оптимальные условия — рассеянный свет, температура 22–25 градусов и регулярный полив без застоя воды. Первые ростки появляются через 2–3 недели, а к сбору урожая можно приступать через 8–10 месяцев, когда листья начнут желтеть.

Выращенный дома имбирь обладает более ярким ароматом и вкусом по сравнению с магазинным, не обрабатывается химикатами и всегда под рукой.

