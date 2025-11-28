День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 11:32

Зацветет в первый год после посадки и много лет будет радовать глаз: морозоустойчивый многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мечта каждого садовода — найти многолетник, который сочетает мгновенную отдачу и невероятное долголетие. Таким уникальным растением является изумительный люпин.

Он зацветет в первый год после посадки и много лет будет радовать глаз. Этот цветок обладает поистине феноменальной скоростью роста и развития: при ранневесеннем посеве или посадке рассады в грунт в мае вы гарантированно увидите его величественные, похожие на яркие свечи соцветия всех оттенков радуги уже в июле-августе этого же года. Но главное чудо впереди — люпин является настоящим рекордсменом-долгожителем.

На одном месте без потери декоративности и пересадки он может расти до 30 лет и более, с каждым годом наращивая мощь и пышность цветения. Он абсолютно неприхотлив, морозоустойчив и обогащает почву азотом.

Ранее был назван шаровидный многолетник, который заменит капризные петунии: зимует в открытом грунте.

Проверено редакцией
Читайте также
Печень обжарила в соевом соусе и меде и смешала с 3 ингредиентами: готовим салат «как в ресторане» за 10 минут
Общество
Печень обжарила в соевом соусе и меде и смешала с 3 ингредиентами: готовим салат «как в ресторане» за 10 минут
Фольга против ржавчины: простой домашний способ вернуть блеск металлу без химии и лишних усилий
Общество
Фольга против ржавчины: простой домашний способ вернуть блеск металлу без химии и лишних усилий
Подкормка, которая приносит вред: как обычное удобрение превращается в угрозу для нежной орхидеи и мешает ей цвести
Общество
Подкормка, которая приносит вред: как обычное удобрение превращается в угрозу для нежной орхидеи и мешает ей цвести
Меняет наряд 3 раза в год, не теряет окрас даже в лютые морозы: не кустарник, а сказка
Общество
Меняет наряд 3 раза в год, не теряет окрас даже в лютые морозы: не кустарник, а сказка
3 цветка, которые можно сажать до конца ноября: просто разгребите снег и посадите луковицы
Общество
3 цветка, которые можно сажать до конца ноября: просто разгребите снег и посадите луковицы
цветы
дачи
растения
клумбы
многолетники
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несколько рабочих российского завода пострадали в результате ЧП
ТИЭФ примет заявки от участников до 1 декабря
В Минюсте Армении озвучили сроки подготовки новой конституции страны
Суд огласил приговоры мошенникам по делу о квартире Ларисы Долиной
Захарова рассказала, как осадила представителя недружественной страны
Пономарев дал прогноз на матч «Балтика» — «Спартак»
Спасатели нашли тело погибшего под завалами на Сахалине
ВСУ остались без важного объекта в районе Доброполья после атаки ВС России
Долина не пришла в суд на оглашение приговора по делу об ее квартире
Врач рассказала, как распознать опасную родинку
В Иркутске курьера мошенников задержали с 9 млн рублей
«Отбрехаться не получится»: военкор предрек проблемы главе офиса Зеленского
Кинолог ответил, бывает ли у собак РПП
Орбан прибыл в Москву
Названо место, где может служить рэпер Макан
«Врагу на зависть, а своим в радость»: на свободу вышла Евгения Хасис
Раскрыта судьба лишившегося пальцев из-за СВУ мальчика из Красногорска
В Екатеринбурге задержали экстравагантную мошенницу
Операцию колумбийских наемников у российских границ сорвали в «зародыше»
Экс-футболист «Спартака» Мухамадиев попал в реанимацию
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.