Отец рэпера Macan положил конец обсуждениям о службе сына

Российский рэпер Macan (Андрей Косолапов) отправился на срочную военную службу, сообщил его отец Кирилл Косолапов в комментарии для РИА Новости. По информации агентства, у здания военкомата на Угрешской улице 28 ноября собрались призывники с родственниками.

Уже отправился, — сказал собеседник.

Ранее Macan прибыл для прохождения военной службы в московский военкомат. Рэпера видели внутри сборного пункта во время оформления документов перед отправкой в войска. Один из очевидцев отметил, что Косолапов пришел в сопровождении двух мужчин, быстро завершил формальности и прошел дальше без создания особых условий. Другой свидетель сообщил, что музыкант использовал запасной вход, чтобы избежать внимания собравшихся у здания людей.

Сам артист в свое время подтвердил планы по прохождению срочной службы. Он опроверг слухи о возможном отъезде за границу.

Также СМИ в свое время писали о якобы неявке Косолапова в военкомат на Угрешской улице 15 октября. Утверждалось, что именно на эту дату была назначен его визит.