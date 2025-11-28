День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 12:09

Шоколадный пирог без духовки — готовлю прямо в сковороде и получаю влажное и нежное лакомство

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт — настоящая находка для тех, у кого нет духовки или мультиварки. Обычная сковорода с толстым дном превращается в мини-печь, а пирог получается нежным, влажным и пористым, как лучший бисквит.

В миске смешиваю 70 мл подсолнечного масла, 1 яйцо, 150 г сахара и ванилин. Вливаю 130 мл молока и тщательно перемешиваю. Добавляю 150 г просеянной муки, 2 ст. л. какао и 10 г разрыхлителя. Замешиваю однородное тесто консистенции густой сметаны.

Переливаю тесто в смазанную маслом сковороду с толстым дном. Накрываю крышкой и выпекаю на самом медленном огне 25–30 минут до сухой зубочистки. Готовый горячий пирог равномерно прокалываю вилкой и поливаю 100 мл молока для пропитки.

80 г шоколада растапливаю на водяной бане или в микроволновке и поливаю пирог сверху. Даю постоять 10–15 минут, чтобы глазурь немного застыла, и подаю.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Печень обжарила в соевом соусе и меде и смешала с 3 ингредиентами: готовим салат «как в ресторане» за 10 минут
Общество
Печень обжарила в соевом соусе и меде и смешала с 3 ингредиентами: готовим салат «как в ресторане» за 10 минут
Фольга против ржавчины: простой домашний способ вернуть блеск металлу без химии и лишних усилий
Общество
Фольга против ржавчины: простой домашний способ вернуть блеск металлу без химии и лишних усилий
Зацветет в первый год после посадки и много лет будет радовать глаз: морозоустойчивый многолетник
Общество
Зацветет в первый год после посадки и много лет будет радовать глаз: морозоустойчивый многолетник
Психолог назвала жанры кино, вызывающие аппетит
Здоровье/красота
Психолог назвала жанры кино, вызывающие аппетит
Врач назвал неочевидный способ поддержать здоровье кишечника
Здоровье/красота
Врач назвал неочевидный способ поддержать здоровье кишечника
еда
рецепты
шоколад
молоко
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несколько рабочих российского завода пострадали в результате ЧП
ТИЭФ примет заявки от участников до 1 декабря
В Минюсте Армении озвучили сроки подготовки новой конституции страны
Суд огласил приговоры мошенникам по делу о квартире Ларисы Долиной
Захарова рассказала, как осадила представителя недружественной страны
Пономарев дал прогноз на матч «Балтика» — «Спартак»
Спасатели нашли тело погибшего под завалами на Сахалине
ВСУ остались без важного объекта в районе Доброполья после атаки ВС России
Долина не пришла в суд на оглашение приговора по делу об ее квартире
Врач рассказала, как распознать опасную родинку
В Иркутске курьера мошенников задержали с 9 млн рублей
«Отбрехаться не получится»: военкор предрек проблемы главе офиса Зеленского
Кинолог ответил, бывает ли у собак РПП
Орбан прибыл в Москву
Названо место, где может служить рэпер Макан
«Врагу на зависть, а своим в радость»: на свободу вышла Евгения Хасис
Раскрыта судьба лишившегося пальцев из-за СВУ мальчика из Красногорска
В Екатеринбурге задержали экстравагантную мошенницу
Операцию колумбийских наемников у российских границ сорвали в «зародыше»
Экс-футболист «Спартака» Мухамадиев попал в реанимацию
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.