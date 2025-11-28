Шоколадный пирог без духовки — готовлю прямо в сковороде и получаю влажное и нежное лакомство

Этот рецепт — настоящая находка для тех, у кого нет духовки или мультиварки. Обычная сковорода с толстым дном превращается в мини-печь, а пирог получается нежным, влажным и пористым, как лучший бисквит.

В миске смешиваю 70 мл подсолнечного масла, 1 яйцо, 150 г сахара и ванилин. Вливаю 130 мл молока и тщательно перемешиваю. Добавляю 150 г просеянной муки, 2 ст. л. какао и 10 г разрыхлителя. Замешиваю однородное тесто консистенции густой сметаны.

Переливаю тесто в смазанную маслом сковороду с толстым дном. Накрываю крышкой и выпекаю на самом медленном огне 25–30 минут до сухой зубочистки. Готовый горячий пирог равномерно прокалываю вилкой и поливаю 100 мл молока для пропитки.

80 г шоколада растапливаю на водяной бане или в микроволновке и поливаю пирог сверху. Даю постоять 10–15 минут, чтобы глазурь немного застыла, и подаю.

