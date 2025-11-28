День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 10:53

Подкормка, которая приносит вред: как обычное удобрение превращается в угрозу для нежной орхидеи и мешает ей цвести

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Иногда мы так стараемся ухаживать за орхидеей, что сами же и вредим ей. Эти капризные красавицы реагируют на избыток удобрений быстрее, чем на их нехватку, и могут сбросить бутоны буквально за пару дней. Поэтому важно знать моменты, когда подкормка превращается из помощи в настоящую проблему.

Во время цветения орхидеи лучше не тревожить: питание ускорит раскрытие бутонов, и само цветение пройдет короче. Сразу после покупки удобрять тоже нельзя — в магазинах растения уже насыщены подкормками, и любое добавление приведет к ожогам корней и увяданию.

Не спешите с удобрениями и после пересадки: дайте цветку месяц прийти в себя, а ослабленным экземплярам подойдут только легкие стимуляторы вроде янтарной кислоты. В период покоя орхидее нужен отдых, поэтому достаточно одного мягкого питания после окончания цветения. Не используйте органику, концентраты и сухие таблетки — они обжигают нежные корни и распределяются в грунте неравномерно.

Ранее сообщалось, что этот простой прием незаслуженно забывают, хотя он действительно делает грунт более безопасным и комфортным для корней. Обугленная древесина не только впитывает избыточную влагу, но и создает для растений среду, в которой они меньше болеют и лучше развиваются. Такой натуральный помощник незаменим для цветов, чувствительных к сырости.

Проверено редакцией
Читайте также
Шарлотку больше не делаю! Пеку яблочный пирог «Осенний вальс» с кленовым сиропом — рассыпчатое тесто и яблоки в карамели
Общество
Шарлотку больше не делаю! Пеку яблочный пирог «Осенний вальс» с кленовым сиропом — рассыпчатое тесто и яблоки в карамели
Такой английский завтрак хочется есть и в обед, и на ужин: классика с яйцами и сосисками, которая всегда спасает
Общество
Такой английский завтрак хочется есть и в обед, и на ужин: классика с яйцами и сосисками, которая всегда спасает
На ММФ БРИКС заключен контракт на поставку российских удобрений в Бразилию
Россия
На ММФ БРИКС заключен контракт на поставку российских удобрений в Бразилию
Декабристу в середине ноября — обязательно: названа секретная подкормка — к Новому году обрадует пышным цветением
Общество
Декабристу в середине ноября — обязательно: названа секретная подкормка — к Новому году обрадует пышным цветением
Петунии в прошлом! Этот многолетник цветет пышным шаром без ухода и меняет цвет от солнца
Общество
Петунии в прошлом! Этот многолетник цветет пышным шаром без ухода и меняет цвет от солнца
удобрения
цветы
растения
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В обысках у Ермака увидели попытку надавить на Зеленского в вопросе о мире
Пенсионерка неожиданно воскресла после признания ее мертвой медиком
Сотни россиян застряли на популярном в Азии курорте из-за наводнений
«Выдворить всех»: Трамп анонсировал масштабную программу депортации
«Уже пустила корни»: в МИД оценили ход гибридной войны против России
Пленный боец пожаловался на отсутствие зимней одежды
«Нарыв вскрыт»: в МИД указали, куда приведет коррупционный след Ермака
Похожую на Усольцевых семью заметили за границей
«Идет зачистка»: в СВОП высказались об обысках у Ермака
Жены Тимура Иванова хотят вернуть арестованную «ювелирку» на 200 млн рублей
Мальчику после потери пальцев из-за СВУ установят протез
«Сезам, откройся!»: депутат Рады жестко пошутил об обысках у Ермака
Сельдь под шубой с секретом: вегетарианский рецепт с сейтаном
Раскрыты новые детали убийства генерала Москалика
В Евросовете раскрыли, какие пункты убрали из плана США по Украине
Раскрыты причины обысков у Ермака
Названы способы избежать мошенников при покупке театральных билетов онлайн
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 ноября: где сбои в России
Мошенники придумали новую схему обмана россиян в преддверии Нового года
Пострадавший после взрыва СВУ в Красногорске мальчик выписан из больницы
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.