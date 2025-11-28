Подкормка, которая приносит вред: как обычное удобрение превращается в угрозу для нежной орхидеи и мешает ей цвести

Иногда мы так стараемся ухаживать за орхидеей, что сами же и вредим ей. Эти капризные красавицы реагируют на избыток удобрений быстрее, чем на их нехватку, и могут сбросить бутоны буквально за пару дней. Поэтому важно знать моменты, когда подкормка превращается из помощи в настоящую проблему.

Во время цветения орхидеи лучше не тревожить: питание ускорит раскрытие бутонов, и само цветение пройдет короче. Сразу после покупки удобрять тоже нельзя — в магазинах растения уже насыщены подкормками, и любое добавление приведет к ожогам корней и увяданию.

Не спешите с удобрениями и после пересадки: дайте цветку месяц прийти в себя, а ослабленным экземплярам подойдут только легкие стимуляторы вроде янтарной кислоты. В период покоя орхидее нужен отдых, поэтому достаточно одного мягкого питания после окончания цветения. Не используйте органику, концентраты и сухие таблетки — они обжигают нежные корни и распределяются в грунте неравномерно.

