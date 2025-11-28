3 цветка, которые можно сажать до конца ноября: просто разгребите снег и посадите луковицы

3 цветка, которые можно сажать до конца ноября: просто разгребите снег и посадите луковицы

Есть уникальный многолетник, посадку которого можно смело проводить до конца ноября, даже если уже выпал снег и земля слегка подмерзла. Это неприхотливые и морозоустойчивые луковичные.

Речь идет о нарциссах, тюльпанах или крокусах. Их секрет успеха заключается в том, что для укоренения им нужен именно период холодного покоя. Вы можете смело разгрести снег, сделать лунки в почве и посадить луковицы на глубину, равную трем их высотам. После этого просто засыпьте лунки землей или даже оставшимся снегом — он послужит естественным утеплителем. Холод лишь закалит луковицы, активизирует внутренние биохимические процессы, но не даст им тронуться в рост преждевременно.

Весной, когда солнце прогреет землю, они дружно и мощно тронутся в рост, чтобы уже в начале сезона порадовать вас яркими и нежными цветами. Это самый надежный способ получить великолепную клумбу с минимальными усилиями в преддверии зимы.

Ранее был назван цветок, который можно сажать на клумбу на даче и в кашпо на балкон: ему везде хорошо.