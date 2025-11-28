День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 03:46

3 цветка, которые можно сажать до конца ноября: просто разгребите снег и посадите луковицы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Есть уникальный многолетник, посадку которого можно смело проводить до конца ноября, даже если уже выпал снег и земля слегка подмерзла. Это неприхотливые и морозоустойчивые луковичные.

Речь идет о нарциссах, тюльпанах или крокусах. Их секрет успеха заключается в том, что для укоренения им нужен именно период холодного покоя. Вы можете смело разгрести снег, сделать лунки в почве и посадить луковицы на глубину, равную трем их высотам. После этого просто засыпьте лунки землей или даже оставшимся снегом — он послужит естественным утеплителем. Холод лишь закалит луковицы, активизирует внутренние биохимические процессы, но не даст им тронуться в рост преждевременно.

Весной, когда солнце прогреет землю, они дружно и мощно тронутся в рост, чтобы уже в начале сезона порадовать вас яркими и нежными цветами. Это самый надежный способ получить великолепную клумбу с минимальными усилиями в преддверии зимы.

Ранее был назван цветок, который можно сажать на клумбу на даче и в кашпо на балкон: ему везде хорошо.

Проверено редакцией
Читайте также
Как разбудить замиокулькас и добиться пышных стеблей: простая корневая подкормка, которая дает быстрый рост и насыщенную зелень
Общество
Как разбудить замиокулькас и добиться пышных стеблей: простая корневая подкормка, которая дает быстрый рост и насыщенную зелень
Цветет 100 дней подряд, не боится жары, проливных дождей и сильного ветра: многолетник-сказка
Общество
Цветет 100 дней подряд, не боится жары, проливных дождей и сильного ветра: многолетник-сказка
Пышно цветет 100 дней без перерыва и не ломается даже под ливнем: многолетник — фаворит клумб
Общество
Пышно цветет 100 дней без перерыва и не ломается даже под ливнем: многолетник — фаворит клумб
Киньте семена этого цветка на снег и получите шикарные клумбы: не нужно копать или ждать весны
Общество
Киньте семена этого цветка на снег и получите шикарные клумбы: не нужно копать или ждать весны
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кекс-миллионер: финансье — выпечка, которая манит деньги
Юрист ответил, чем грозит просмотр видео без наушников в московском метро
Завестись зимой без проблем: выбираем автомобильный аккумулятор для морозов
Психолог рассказала, как убедить ребенка навести порядок в комнате
Психолог рассказала, как семейному человеку найти время на хобби
ПВО сбила летевшие на Москву дроны ВСУ
«Палка о двух концах»: Степашин прояснил ситуацию с ключевой ставкой в РФ
Биография Любови Полищук: как жила и умерла народная артистка России
Юрист ответил, чем грозит собственнику фиктивная регистрация мигрантов
Кардиолог назвала болезни сердца, которые могут быть опаснее инфаркта
Россиянам рассказали, какие выплаты полагаются гражданам до пенсии
Психолог перечислила способы справиться с плачем ребенка без причины
«Главный защитник»: названо неочевидное преимущество цикория
Стало известно о смерти служащей Нацгвардии после стрельбы у Белого дома
SHOT: серия взрывов прогремела над Саратовом и Энгельсом на фоне работы ПВО
Депутат призвал запретить в России один вид детских игрушек
Проблемы из-за Долиной, предательства, суды: где сейчас певица Слава
Психолог пояснила, как помочь ребенку лучше учиться в школе
Центробанку предложили выпустить новую банкноту самого крупного номинала
«Морская империя зла»: почему Британия хочет ослабить и уничтожить Россию
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.