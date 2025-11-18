Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Сажайте куда хотите — и на клумбу на даче, и в кашпо на балкон: растение, которому везде хорошо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Петуния — это уникальный цветок, которому везде хорошо. Он демонстрирует одинаково великолепный рост и цветение как на садовой клумбе, так и в балконном кашпо.

Ее главное преимущество — феноменальная адаптивность к разным условиям выращивания: в открытом грунте она образует пышные цветущие ковры, а в ограниченном пространстве в горшках создает роскошные ампельные композиции. Поэтому сажайте куда хотите — и на клумбу на даче, и в кашпо на балкон.

Современные гибриды петунии предлагают невероятное разнообразие окрасок — от нежных пастельных до насыщенных фиолетовых и ярко-красных оттенков, включая махровые и двухцветные сорта. Дачники и городские жители ценят петунию за продолжительное цветение с мая до первых заморозков, устойчивость к перепадам температур и способность быстро восстанавливаться после дождя.

Ранее был назван многолетник для подзимней посадки: сажаешь в ноябре — украшает сад долгие годы.

