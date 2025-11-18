Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 09:22

Защита дачной бочки на десятилетия: простой секрет с цементом, о котором молчат в магазинах

Читайте нас в Дзен

Металлические бочки есть почти на каждой даче, но ржавчина сводит их срок службы на нет. Оказывается, есть гениальный и очень экономный способ подарить емкости вторую жизнь на долгие годы, и для него нужен лишь самый обычный цемент. Этот метод надежнее любой краски и проверен не одним поколением практичных хозяев.

Вместо того чтобы тратиться на специальные дорогие составы, можно использовать простой цементный раствор консистенции жидкой сметаны. Им тщательно покрывают и внутреннюю, и наружную поверхность бочки тонким, но сплошным слоем.

После полного высыхания, которое занимает несколько дней, цемент создает прочнейший барьер, полностью исключающий контакт металла с водой и влажным воздухом. Вода в такой бочке остается кристально чистой, а сама емкость не ржавеет и не протекает десятилетиями, экономя ваши силы и деньги.

Ранее сообщалось, что после вкусного шашлыка так не хочется часами оттирать закопченную решетку от старого нагара. Многие откладывают эту работу, но есть способ, который превращает утомительную чистку в быстрое и легкое дело. Справиться с этой задачей помогут два простых продукта, которые точно есть на каждой кухне, и вам не понадобится никакая агрессивная химия.

Проверено редакцией
Читайте также
Посадил в ноябрьские дожди — любуешься летом: этот цветок не боится сырости и холода
Общество
Посадил в ноябрьские дожди — любуешься летом: этот цветок не боится сырости и холода
Ради этого цветка в ноябре стоит приехать на дачу: весной посадки зацветут дружно и пышно
Общество
Ради этого цветка в ноябре стоит приехать на дачу: весной посадки зацветут дружно и пышно
Выживет в дождь, мороз и засуху: многолетник для регионов с суровым климатом
Общество
Выживет в дождь, мороз и засуху: многолетник для регионов с суровым климатом
Теплица в ноябре: какие культуры посеять под зиму для раннего витаминного урожая
Общество
Теплица в ноябре: какие культуры посеять под зиму для раннего витаминного урожая
Копеечное удобрение для сада: почему навоз нельзя оставлять на поверхности
Общество
Копеечное удобрение для сада: почему навоз нельзя оставлять на поверхности
бочки
дачи
огороды
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москалькова раскрыла судьбу спасенных российскими военными украинцев
Российские войска уничтожили на юго-западной окраине Купянска группу ВСУ
Названа неочевидная для россиян опасность отдыха на Мальдивах
Скумбрия по-корейски с морковью и огурцом — пальчики оближешь!
Докер скончался после смертельного удара грузом
Экс-футболисту воткнули ключ в лоб во время драки на матче
Инцидент с обезглавившей сына матерью привел к возбуждению еще одного дела
В Минтрансе раскрыли, сколько аэропортов будет в России к 2030 году
Министр обороны Франции назвала Зеленского убитым карикатуристом
Экс-главе территориального управления Росавиации назначили срок
Убившей сына жительнице Балашихи предъявлено обвинение
Россиянам рассказали об основных нюансах наследования имущества
Двух жительниц Херсонской области задержали за шпионаж
Подростки попытались покорить самую высокую точку Екатеринбурга
В Смоленской области назвали число сбитых беспилотников ВСУ
«Отпустить на СВО»: бывший топ-менеджер «Росатома» хочет искупить вину
В Китае расшифровали тревожный для Японии сигнал Путина
В Челябинской области задержали высокопоставленного сотрудника ФСИН
Названа причина, почему суд отказал Фонду капремонта в иске к Арнтгольц
Ушел из жизни морской биолог Сергей Масленников
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.