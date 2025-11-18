Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Один из военнослужащих ВСУ скрывался в подвале Суджи под видом пожилой женщины, сообщил РИА Новости настоятель Свято-Троицкого храма отец Евгений. По его словам, украинский военный надел женскую одежду прямо поверх формы, но его быстро разоблачили.

Платочек надел, а по ботинкам сразу его признали. Вот эта юбочка непонятно завязанная, штаники торчат, трико и ботинки — берцы, — рассказал собеседник.

Ранее сообщалось, что ефрейтор Константин Чупин в одиночку удерживал ключевую позицию в течение семи суток. В Минобороны рассказали, что в ходе боя за опорный пункт противника с укрепленной пулеметной точкой штурмовая группа, в которой действовал Чупин, попала под шквальный огонь.

До этого стало известно, что расчеты FPV-дронов группировки войск «Запад» сожгли несколько автомашин Вооруженных сил Украины. Транспортные средства с украинскими бойцами пытались прорваться в Купянск. В оборонном ведомстве доложили, что только за несколько дней ударами дронов-камикадзе уничтожены десятки единиц техники ВСУ.

