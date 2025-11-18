Лимонный рулет с курдом: рецепт простой домашней выпечки, которая покорит всех сладкоежек

Этот рулет с лимонным курдом отличается нежнейшей текстурой и ярким цитрусовым вкусом. Рассказываем рецепт простой домашней выпечки, которая покорит всех сладкоежек!

Для бисквита взбейте 4 яйца со 100 г сахара до пышности, аккуратно введите 100 г муки и цедру одного лимона. Выпекайте 12–15 минут при 200 °C на противне с пергаментом. Для курда смешайте сок 2 лимонов, 2 яйца, 80 г сахара и 50 г сливочного масла, варите на водяной бане до загустения. Горячий бисквит переверните на влажное полотенце, снимите пергамент, распределите теплый курд и сверните рулетом. Охладите 3–4 часа.

Вкус этого десерта — совершенная гармония: воздушный бисквит с цитрусовой ноткой идеально контрастирует с кремовой текстурой курда, где кислинка лимона балансируется нежной сладостью.

Секрет успеха в том, что теплый курд пропитывает бисквит, делая его сочным, но сохраняя форму. Подавайте рулет, посыпав сахарной пудрой.

