Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 10:39

Мужчина потерял в ДТП 18 родственников

В Саудовской Аравии в аварии погибли 18 членов одной семьи

Скорая помощь в Индии Скорая помощь в Индии Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Житель Индии по имени Сайед Рашид потерял 18 родственников в ДТП, сообщает Hindustan Times. Автобус с паломниками, в котором находились члены его семьи, включая родителей, брата и племянников, попал в аварию в Саудовской Аравии.

Он попрощался с ними всего несколько дней назад, когда они отправлялись в Саудовскую Аравию. Он и не подозревал, что больше никогда не увидит их. Это стало огромной утратой для 35-летнего Сайеда Рашида, который потерял 18 членов своей семьи в страшной аварии, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что туристический автобус с 40 паломниками перевернулся в Магнисии в Греции. ДТП произошло, когда водитель резко затормозил на повороте, пытаясь избежать столкновения с бродячими собаками. Всего пострадали 13 женщин, которых госпитализировали.

До этого сообщалось, что перевозивший рабочих автобус столкнулся с грузовиком в районе села Малобыково Белгородской области. В результате аварии смертельные травмы получили два человека. Среди погибших числится водитель автобуса.

аварии
ДТП
жертвы
паломники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне составили рейтинг лучших актеров 2025 года
Права покупателей недвижимости в России защитят в новом формате
Гималайский медведь забрел в школу в Приморье
Греф озвучил, сколько налогов недоплатили маркетплейсы из-за скидок
Мечты Еврокомиссии о финансировании Украины жестко осадили
Глава Дагестана объяснил важность слов Махачева о России
Руководителям дали советы, как создать крепкий рабочий коллектив
Фетисов раскрыл, почему нужно возобновить продажу пива на стадионах
Рецепт, после которого вы полюбите кролика навсегда!
В столице поймали серийного вора-домушника
Москалькова раскрыла сроки начала обмена посылками для пленных
Адвокат напомнил, почему необходимо регистрировать всех жильцов
Назван один неочевидный симптом, предшествующий деменции
В Госдуме ответили, какие страны Европы первыми пойдут на примирение с РФ
Мировой лидер по добыче газа завладел контрольным пакетом Aurus
В КНДР высказались о ядерных амбициях Южной Кореи
Шесть машин столкнулись на обледеневшей дороге
Появились первые кадры обновленного плацкартного вагона
Бразильский офицер назвал главную проблему ВСУ на фронте
Журналист-иноагент раскрыл проблемы, накрывающие США
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.