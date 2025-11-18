Мужчина потерял в ДТП 18 родственников В Саудовской Аравии в аварии погибли 18 членов одной семьи

Житель Индии по имени Сайед Рашид потерял 18 родственников в ДТП, сообщает Hindustan Times. Автобус с паломниками, в котором находились члены его семьи, включая родителей, брата и племянников, попал в аварию в Саудовской Аравии.

Он попрощался с ними всего несколько дней назад, когда они отправлялись в Саудовскую Аравию. Он и не подозревал, что больше никогда не увидит их. Это стало огромной утратой для 35-летнего Сайеда Рашида, который потерял 18 членов своей семьи в страшной аварии, — сказано в сообщении.

