18 ноября 2025 в 09:45

Ленивый завтрак из лаваша и яиц — хрустящая основа, яичная заливка и начинка по вкусу. Вкусно — и готовить 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Ленивый завтрак из лаваша и яиц — хрустящая основа, яичная заливка и начинка по вкусу. Вкусно — и готовить 5 минут. Устали от сложных рецептов с утра? Этот невероятно простой рецепт станет вашим спасением! Он сочетает в себе хрустящую основу из лаваша, нежную яичную заливку и ароматную начинку. Главное — вы можете менять ингредиенты каждый раз, создавая новые вкусовые сочетания без лишних усилий.

Для основы возьмите тортилью или круглый лаваш и уложите его в форму, застеленную пергаментом. Сверху распределите нарезанное филе индейки, пучок свежего шпината и разрезанные пополам помидоры черри. В отдельной миске взбейте 2 яйца со столовой ложкой сметаны или йогурта, посолите и поперчите по вкусу. Залейте этой смесью начинку, сверху посыпьте 30 граммами тертого сыра для золотистой корочки. Отправьте в разогретую до 170 °C духовку на 20 минут — за это время яйца схватятся, сыр расплавится, а лаваш станет хрустящим. Подавайте сразу же, пока лаваш нежный и ароматный!

Ранее мы готовили лепешку из картофельных кружков с начинкой. Готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут.

