Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 10:23

Холодные ноги не приговор: как забыть о ледяных стопах раз и навсегда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Постоянно мерзнущие ноги — это не просто мелкая неприятность, а сигнал, который нам посылает организм. Причины могут быть как безобидными, так и довольно серьезными, но в большинстве случаев ситуацию можно исправить простыми и доступными методами, не прибегая к дорогим средствам. Главное — действовать комплексно и понять корень проблемы.

Часто ноги мерзнут из-за банальной тесной обуви, которая пережимает сосуды, или недостаточно теплой одежды. Однако, если к холоду добавляются отеки или онемение, стоит обратить внимание на здоровье сосудов и щитовидной железы. Независимо от причины, отличный эффект дает контрастный душ для ног, который тренирует сосуды.

Также помогает регулярный массаж стоп и отказ от привычки ходить дома в тапочках — это естественным образом закаляет и укрепляет стопы. А на ночь можно сделать согревающую ванночку с морской солью и эфирным маслом розмарина, которая подарит приятное и долгое тепло.

Ранее сообщалось, что с наступлением холодов многие замечают, как из окон тянет холодом, даже если они современные и пластиковые. Магазинные средства для утепления часто трескаются и выходят из строя уже в первую зиму. Я нашла для себя потрясающе простой рецепт надежной замазки, которая готовится буквально за минуты из двух доступных компонентов.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат-выручалка «Один момент» — подойдет и на Новый год, и как полезный перекус: нужно только сварить яйца и смешать с 3 ингредиентами
Общество
Салат-выручалка «Один момент» — подойдет и на Новый год, и как полезный перекус: нужно только сварить яйца и смешать с 3 ингредиентами
Духовку не включаем — печенье получаем! Готовим обалденный десерт к чаю без выпечки
Общество
Духовку не включаем — печенье получаем! Готовим обалденный десерт к чаю без выпечки
Вкусная выпечка из пачки замороженных ягод! «Смородиновые завитки» — нежные воздушные булочки к чаю
Общество
Вкусная выпечка из пачки замороженных ягод! «Смородиновые завитки» — нежные воздушные булочки к чаю
Флеболог предупредил, кому грозит развитие тромбоза
Здоровье/красота
Флеболог предупредил, кому грозит развитие тромбоза
В Госдуме рассказали, кто из россиян может получить льготные лекарства
Власть
В Госдуме рассказали, кто из россиян может получить льготные лекарства
здоровье
холода
ноги
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье задержали троих разбойников за нападение на иностранцев
Автоэксперт объяснил, почему россияне выбирают китайские шины
Армянский суд вынес решение по делу российского бизнесмена
Россияне составили рейтинг лучших актеров 2025 года
Права покупателей недвижимости в России защитят в новом формате
Гималайский медведь забрел в школу в Приморье
Греф озвучил, сколько налогов недоплатили маркетплейсы из-за скидок
Мечты Еврокомиссии о финансировании Украины жестко осадили
Глава Дагестана объяснил важность слов Махачева о России
Руководителям дали советы, как создать крепкий рабочий коллектив
Фетисов раскрыл, почему нужно возобновить продажу пива на стадионах
Рецепт, после которого вы полюбите кролика навсегда!
В столице поймали серийного вора-домушника
Москалькова раскрыла сроки начала обмена посылками для пленных
Адвокат напомнил, почему необходимо регистрировать всех жильцов
Назван один неочевидный симптом, предшествующий деменции
В Госдуме ответили, какие страны Европы первыми пойдут на примирение с РФ
Мировой лидер по добыче газа завладел контрольным пакетом Aurus
В КНДР высказались о ядерных амбициях Южной Кореи
Шесть машин столкнулись на обледеневшей дороге
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.