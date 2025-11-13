Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 16:31

Тепло в доме без сквозняков: готовим чудо-замазку из двух ингредиентов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С наступлением холодов многие замечают, как из окон тянет холодом, даже если они современные и пластиковые. Магазинные средства для утепления часто трескаются и выходят из строя уже в первую зиму. Я нашла для себя потрясающе простой рецепт надежной замазки, которая готовится буквально за минуты из двух доступных компонентов.

Для этого вам понадобится только мел и льняное масло. Мел нужно растолочь в мелкий порошок и постепенно смешать с маслом до состояния мягкого пластилина. Этой массой просто замазываете все щели вокруг оконной рамы, разглаживая пальцем.

Сохнет замазка около двух суток, превращаясь в прочный белый материал, совершенно незаметный на пластике. Такое утепление надежно защищает от сквозняков несколько сезонов подряд, даря дому настоящее тепло и уют.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки устали бороться с налетом и ржавчиной в унитазе и им не хочется часами оттирать загрязнения агрессивной химией. Есть простые способы вернуть сантехнике первозданный блеск без изнурительной уборки. Достаточно подготовить очищающую смесь вечером — а утром лишь смыть ее водой.

Проверено редакцией
Читайте также
Влажный воздух и плесень в квартире: натуральный способ осушения с лавровым листом
Общество
Влажный воздух и плесень в квартире: натуральный способ осушения с лавровым листом
Блеск без разводов: как вымыть окна с помощью уксуса и газеты — профессиональный результат дома
Общество
Блеск без разводов: как вымыть окна с помощью уксуса и газеты — профессиональный результат дома
Вильфанд назвал округа России, на которые обрушится мороз
Общество
Вильфанд назвал округа России, на которые обрушится мороз
Побоище мигрантов в Москве, отмена Лепса, лютая зима в РФ: что будет дальше
Россия
Побоище мигрантов в Москве, отмена Лепса, лютая зима в РФ: что будет дальше
Как спасти молодые деревья от мышей и зайцев: проверенные методы
Семья и жизнь
Как спасти молодые деревья от мышей и зайцев: проверенные методы
окна
холода
зима
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молочно-кофейное желе: простой десерт с желатином, который покорит всех
Оборона ВСУ трещит по швам: как ВС РФ продвигаются в Донбассе и Запорожье
Путину преподнесли в подарок флаг освобождавшего Курскую область полка
Военэксперт назвал приоритетные планы ВС РФ после Мирноградской агломерации
«Бездарный вратарь»: Сафонов ошибся в матче против Перу, что с ним не так
Медведев объяснил ЕС, кому в Киеве надо больше жертвовать на фоне коррупции
«Мыться не пробовали?»: Захарова о нашествии клопов во Франции
Стали известны шокирующие подробности о банде школьников под Иркутском
Игра в детской комнате закончилась тяжелыми увечьями для шестилетней девочки
База «Миротворца» пополнилась именами российских фигуристок
Появились подробности о состоянии пострадавшего в Красногорске мальчика
В Петербурге продают самую дорогую «сталинку» страны
Запеченное куриное филе с овощами на ужин — простой секрет стройности
Потеря зубов, молодая жена, любовницы: как живет актер Владимир Епифанцев
Техподдержка дала россиянину 120 бонусов после избежания ДТП на каршеринге
В ГД высмеяли Макрона за слова об «информационной войне» РФ из-за клопов
«Включите меня»: Саакашвили обратился к Зеленскому с необычной просьбой
В Госдуме предложили включить период обучения в педвузах в трудовой стаж
Эксперт предупредил об опасности мифа «МФО забыли о долге»
Более 8 млрд рублей россиян ушли к мошенникам
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.