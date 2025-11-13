Тепло в доме без сквозняков: готовим чудо-замазку из двух ингредиентов

С наступлением холодов многие замечают, как из окон тянет холодом, даже если они современные и пластиковые. Магазинные средства для утепления часто трескаются и выходят из строя уже в первую зиму. Я нашла для себя потрясающе простой рецепт надежной замазки, которая готовится буквально за минуты из двух доступных компонентов.

Для этого вам понадобится только мел и льняное масло. Мел нужно растолочь в мелкий порошок и постепенно смешать с маслом до состояния мягкого пластилина. Этой массой просто замазываете все щели вокруг оконной рамы, разглаживая пальцем.

Сохнет замазка около двух суток, превращаясь в прочный белый материал, совершенно незаметный на пластике. Такое утепление надежно защищает от сквозняков несколько сезонов подряд, даря дому настоящее тепло и уют.

