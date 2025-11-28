День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 12:31

Известных российских хоккеистов внесли в базу «Миротворца»

Хоккеисты Ковальчук и Каменский попали в базу «Миротворца»

Илья Ковальчук Илья Ковальчук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хоккеисты Илья Ковальчук и Валерий Каменский оказались внесены в базу украинского сайта «Миротворец», говорится в данных, размещенных на ресурсе. Их обвинили в покушении на территориальную целостность страны.

Ковальчуку 42 года. В его коллекции — две победы на чемпионатах мира — в 2008 и 2009 году. В 2009 году он также был удостоен звания лучшего нападающего и самого ценного игрока мирового первенства. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане он продемонстрировал высочайшее мастерство, став лучшим снайпером турнира. Кроме того, Ковальчук трижды завоевывал главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина.

Каменский — олимпийский чемпион 1988 года и серебряный призер Игр 1998 года. Он трижды побеждал на чемпионатах мира, а также дополнял свою коллекцию наград серебром и бронзой мировых первенств. В его карьере — выступления за воскресенский «Химик», московский ЦСКА, а также за ряд клубов НХЛ.

Ранее первый российский гонщик в истории чемпионата мира «Формула-1» Виталий Петров был внесен в базу скандально известного украинского ресурса. Согласно информации на его интернет-странице, автогонщику приписывают аналогичные деяния.

Илья Ковальчук
хоккей
Украина
Миротворец
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели нашли тело погибшего под завалами на Сахалине
ВСУ остались без важного объекта в районе Доброполья после атаки ВС России
Долина не пришла в суд на оглашение приговора по делу об ее квартире
Врач рассказала, как распознать опасную родинку
В Иркутске курьера мошенников задержали с 9 млн рублей
«Отбрехаться не получится»: военкор предрек проблемы главе офиса Зеленского
Кинолог ответил, бывает ли у собак РПП
Орбан прибыл в Москву
Названо место, где может служить рэпер Макан
«Врагу на зависть, а своим в радость»: на свободу вышла Евгения Хасис
Раскрыта судьба лишившегося пальцев из-за СВУ ребенка из Красногорска
В Екатеринбурге задержали экстравагантную мошенницу
Операцию колумбийских наемников у российских границ сорвали в «зародыше»
Экс-футболист «Спартака» Мухамадиев попал в реанимацию
В Таганроге после ночной атаки ВСУ нашли обломки беспилотников
Бывшего замгубернатора Севастополя приговорили к 9,5 годам за взятку
Рубль укрепляется: курсы сегодня, 28 ноября, что с долларом, евро и юанем
В одном из городов Ростовской области ввели режим ЧС из-за атаки ВСУ
Ряд российских компаний попросил рекламщиков отказаться от ИИ
Врач назвал причины ослабления иммунитета зимой
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.