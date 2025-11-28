Хоккеисты Илья Ковальчук и Валерий Каменский оказались внесены в базу украинского сайта «Миротворец», говорится в данных, размещенных на ресурсе. Их обвинили в покушении на территориальную целостность страны.

Ковальчуку 42 года. В его коллекции — две победы на чемпионатах мира — в 2008 и 2009 году. В 2009 году он также был удостоен звания лучшего нападающего и самого ценного игрока мирового первенства. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане он продемонстрировал высочайшее мастерство, став лучшим снайпером турнира. Кроме того, Ковальчук трижды завоевывал главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина.

Каменский — олимпийский чемпион 1988 года и серебряный призер Игр 1998 года. Он трижды побеждал на чемпионатах мира, а также дополнял свою коллекцию наград серебром и бронзой мировых первенств. В его карьере — выступления за воскресенский «Химик», московский ЦСКА, а также за ряд клубов НХЛ.

Ранее первый российский гонщик в истории чемпионата мира «Формула-1» Виталий Петров был внесен в базу скандально известного украинского ресурса. Согласно информации на его интернет-странице, автогонщику приписывают аналогичные деяния.