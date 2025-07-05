Ковальчук ответил, вернется ли в хоккей по просьбе Путина Ковальчук выразил сомнение, что вернется в хоккей, даже по просьбе Путина

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук, отвечая на вопрос о своем возможном возвращении в хоккей по просьбе президента России Владимира Путина, призвал сначала дождаться допуска российских хоккеистов на международную арену. По его словам, которые приводит «Советский спорт», следует «реалистично смотреть на вещи», упомянув, что ему уже 42 года.

Я уже в своей спортивной карьере все, что хотел, сделал. Всем доволен, всем благодарен. Поэтому кривить душой и говорить, что сейчас буду готовиться играть, не стану. Если Путин попросит сыграть на Олимпиаде? Давайте нас сначала вернут, а потом посмотрим, — поделился Ковальчук.

Ранее Ковальчук заявлял, что закончил профессиональную карьеру. По его словам, хоккей при этом не уйдет из его жизни. Он подчеркнул, что занимается этим видом спорта каждый день, даже чаще, чем когда был профессиональным игроком.

Последним хоккейным клубом олимпийского чемпиона был «Спартак», за который он играл с декабря 2023 года по март 2024 года. В 2008 и 2009 годах Ковальчук был чемпионом мира. На Олимпиаде-2018 его признали лучшим снайпером турнира.