28 ноября 2025 в 15:01

Цветет как на открытом солнце, так и в густой тени деревьев, мирится с бедной почвой: чудо-цветок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Найдено идеальное растение для тех мест в саду, где все остальные культуры отказываются расти. Речь идет о неприхотливой и выносливой бруннере крупнолистной, которую по праву называют «неубиваемым» многолетником.

Этот чудо-цветок обладает уникальной способностью цвести в самых сложных условиях: как на открытом солнце, так и в густой тени деревьев, где другим растениям просто не хватает света. Бруннера мирится с самой бедной и необработанной почвой, легко переносит засуху и холод, активно разрастаясь вширь и подавляя сорняки.

Ее главное украшение — крупные сердцевидные листья и облачко из мелких голубых цветков, похожих на незабудки, которые распускаются весной. Посадив бруннеру один раз, вы на долгие годы забудете о проблемах с озеленением тенистых и «неудобных» уголков, получив стабильно декоративную и пышную куртину, не требующую абсолютно никакого ухода.

Ранее было назван многолетник, который цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами.

