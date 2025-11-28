День матери
Бойцы «Барс-Сармат» спасли гражданских после атаки дрона ВСУ

В Херсонской области дрон ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями

Фото: Социальные сети
Беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль с гражданскими в Херсонской области, инцидент произошел 27 ноября, сообщил NEWS.ru военнослужащий группировки войск «Центр» с позывным Нироз. Проезжавшие мимо бойцы подразделения спецназначения «Барс-Сармат» оказали помощь пострадавшему.

Мужчине оказана первая медицинская помощь, девушка и ребенок не пострадали. Пострадавший был передан медикам на вызванной машине эвакуации, — сказал боец

Шедший следом второй дрон ВСУ заглушен наземным роботизированным комплексом с устройством РЭБ производства «Барс-Сармат». После этого беспилотники расстреляли бойцы.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Херсонскую область. По его словам, это произошло в населенных пунктах Новая Каховка, Голая Пристань и Днепряны. Трое раненых были госпитализированы. Губернатор также отметил, что ВСУ ударили по школе в Каховке, никто не пострадал. Кроме того, из-за атак украинских военных 32 тыс. человек остались без света.

До этого Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 26 ноября над Россией уничтожили более 30 украинских беспилотников. Атаке с воздуха подверглись четыре региона, а также акватория Черного моря.

