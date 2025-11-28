Серия взрывов раздалась в подконтрольном ВСУ Херсоне

Сразу несколько взрывов прогремело в городе Херсоне, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины, сообщает телеканал «Общественное». Какие-либо подробности не уточняются.

В Херсоне слышны взрывы, — говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей Саратова и Энгельса сообщил о серии взрывов над городами и об активной работе систем противовоздушной обороны. По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей противника. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

Также взрывы прогремели в районе города Черноморска в Одесской области. Сирены звучали в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. При этом под Одессой воздушную тревогу не объявляли.

До этого SHOT со ссылкой на жителей города Новокуйбышевск Самарской области сообщал о серии взрывов в небе над населенным пунктом. Утверждается, что система противовоздушной обороны сбила несколько целей. Министерство обороны РФ это также не комментировало.