30 августа 2025 в 10:02

Быстрое жареное варенье из малины! Самый простой и легкий рецепт варенья

Этот необычный способ приготовления варенья позволит вам сохранить яркий вкус и аромат свежей малины, словно вы только что собрали ее с куста. Всего за 10 минут на сковороде рождается удивительный десерт с карамельными нотками, который станет зимним напоминанием о летнем изобилии.

Для приготовления вам понадобится всего два ингредиента: 400 граммов свежей малины и 200 граммов сахара. Ягоды переберите, аккуратно промойте под слабой струей воды и обсушите на бумажном полотенце. Возьмите сковороду с антипригарным покрытием и толстым дном, высыпьте на нее малину и слегка прогрейте на среднем огне, чтобы ягоды начали выделять сок. Затем всыпьте сахар и осторожно перемешайте деревянной лопаткой, стараясь не повредить нежные ягоды.

Доведите массу до легкого кипения и готовьте 5–7 минут, постоянно помешивая. За это время сахар полностью растворится, а сироп приобретет красивый рубиновый оттенок и легшую карамельную нотку. Готовое варенье сразу разлейте по стерильным сухим банкам, закройте крышками и оставьте остывать при комнатной температуре, укутав одеялом для дополнительной пастеризации. Храните в прохладном темном месте. Это варенье особенно прекрасно с блинами, творогом или в качестве сладкого соуса к мороженому. Его секрет — в кратковременной тепловой обработке, которая сохраняет летний вкус малины практически неизменным.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

