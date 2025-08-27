Дети пьют такой морс всю осень и не болеют — вкуснота с облепихой и имбирем

Облепиховый морс с имбирем — эффективное природное средство для укрепления иммунитета в сезон простуд. Этот напиток сочетает в себе мощные антиоксидантные свойства облепихи и противовоспалительное действие имбиря, создавая надежный барьер против вирусов. Приятный кисло-сладкий вкус с пряными нотками делает его любимым напитком детей, которые часто отказываются от полезных, но невкусных средств.

Для приготовления понадобится: 500 г свежей или замороженной облепихи, 50 г свежего имбиря, 100 г меда или натурального подсластителя, 2 литра воды. Облепиху перетирают через сито или измельчают блендером. Имбирь натирают на мелкой терке. Воду доводят до кипения, добавляют имбирь и проваривают 5 минут. Отвар остужают до 60 градусов, добавляют облепиховое пюре и мед, тщательно перемешивают. Напиток настаивают 1–2 часа перед употреблением.

