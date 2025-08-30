Подросток из Ростовской области слушал музыку в наушниках и попал под поезд

Подросток попал под пассажирский поезд, переходя железнодорожные пути в Сальском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе Транспортной полиции Северо-Кавказского федерального округа. Там уточнили, что 16-летний юноша не услышал предупредительные сигналы машиниста, поскольку был в наушниках. От полученных травм несовершеннолетний скончался.

Молодой человек переходил железнодорожные пути в установленном месте, но был в наушниках и, к сожалению, не услышал и не среагировал на предупредительные сигналы машиниста поезда, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что железная дорога — это не просто путь, а зона повышенной опасности. При этом остановить поезд, движущийся со скоростью 20 метров в секунду, практически невозможно. По этой причине важно быть предельно сосредоточенным, приближаясь к путям.

