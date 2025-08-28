Первый губернатор Смоленской области попал под поезд Первый губернатор Смоленской области Валерий Фатеев попал под поезд и погиб

Первый глава администрации Смоленской области Валерий Фатеев ушел из жизни, сообщили в пресс-службе правительства региона. На момент смерти ему было 79 лет. По данным издания «О чем говорит Смоленск», Фатеев погиб, попав под поезд в Москве.

На 80-м году ушел из жизни первый руководитель Смоленской области в новейшей истории России — Валерий Петрович Фатеев. <…> Правительство Смоленской области выражает соболезнования родным и близким Валерия Петровича, — говорится в сообщении.

Издание уточнило, что Фатеева сбил скоростной поезд во время перехода путей на дороге, по которой он обычно добирался до поликлиники. Утверждается, что бывшего губернатора похоронят на кладбище вблизи храма Рождества Иоанна Предтечи в селе Садки. Там же сегодня, 27 августа, пройдет отпевание.

