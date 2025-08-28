День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 16:51

Первый губернатор Смоленской области попал под поезд

Первый губернатор Смоленской области Валерий Фатеев попал под поезд и погиб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый глава администрации Смоленской области Валерий Фатеев ушел из жизни, сообщили в пресс-службе правительства региона. На момент смерти ему было 79 лет. По данным издания «О чем говорит Смоленск», Фатеев погиб, попав под поезд в Москве.

На 80-м году ушел из жизни первый руководитель Смоленской области в новейшей истории России — Валерий Петрович Фатеев. <…> Правительство Смоленской области выражает соболезнования родным и близким Валерия Петровича, — говорится в сообщении.

Издание уточнило, что Фатеева сбил скоростной поезд во время перехода путей на дороге, по которой он обычно добирался до поликлиники. Утверждается, что бывшего губернатора похоронят на кладбище вблизи храма Рождества Иоанна Предтечи в селе Садки. Там же сегодня, 27 августа, пройдет отпевание.

Ранее в Амурской области водитель легковушки погиб после столкновения с пассажирским поездом Чита — Благовещенск. Как выяснилось, легковушка резко выехала на пути перед приближающимся составом. Водитель не остановился, несмотря на сигналы.

Смоленская область
губернаторы
погибшие
несчастные случаи
поезда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Затопление украинского «Симферополя» попало на видео
Россиянин сжег две машины и гараж бывшего коллеги
В Крыму вспыхнул лесной пожар на площади 70 гектаров
«Санду продала Молдавию»: наемники из Кишинева поедут на Украину
В Сети опубликовали кадры ДТП с элитным авто в центре Москвы
Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлен
Apple обнаружила критическую уязвимость во всех новых iPhone
В Международный день глухих пройдет «Добрый забег Совкомбанк»
Актер Пермяков рассказал, куда могли исчезнуть деньги «МММ»
Веночки, краш-гитарист, пьяная давка: зал ревел на концерте Кадышевой
Зеленский подтвердил готовность к диалогу с Путиным после атак на Киев
Навечно в памяти: крупнейшие теракты в России и мире
«Не выдержали»: курянка рассказала о гибели людей, которых держали в Сумах
В Израиле раскрыли цель новой атаки на Йемен
Названо имя нового посла Италии в России
Стало известно, сколько платили Владимиру Пермякову за роль Лени Голубкова
В Госдуме отреагировали на идею Санду отправить наемников на Украину
Встретил на улице и позвал на медосмотр: педофил прикидывался врачом
«В задницу»: командир ВСУ осадил главу МИД Венгрии из-за запрета на въезд
Стало известно состояние получившего ранение оператора ВГТРК
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.