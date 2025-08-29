Варенье-пятиминутка из груш на зиму! Янтарные дольки в сладком сиропе

Это варенье — настоящая магия простоты! Оно сохраняет свежий вкус и аромат летних груш, их нежную текстуру и солнечный цвет. Готовится всего за несколько минут, что позволяет сэкономить время и силы, а результат превосходит все ожидания — нежное, светлое и не приторное лакомство для зимних чаепитий.

Для приготовления вам понадобится: один килограмм плотных груш, семьсот граммов сахара и половинка лимона. Груши вымойте, очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте некрупными кубиками или дольками. Пересыпьте их сахаром в широкой эмалированной тазе или кастрюле с толстым дном и оставьте на три-четыре часа, чтобы они пустили сок.

Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения, аккуратно помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Как только варенье закипит, убавьте огонь до минимума и варите ровно пять минут, снимая пенку. В процессе варки добавьте сок половины лимона — он не только подчеркнет вкус, но и поможет варенью лучше храниться. Горячее варенье сразу разлейте по стерильным сухим банкам, закатайте крышками, переверните и укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном темном месте. Это варенье поразит вас своим свежим вкусом и кусочками груш, которые останутся упругими и не разварятся.

