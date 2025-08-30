День знаний — 2025
30 августа 2025 в 17:58

Президент одной страны отменил визит на парад в Китае

Reuters: президент Индонезии отменил поездку в Китай из-за беспорядков в стране

Прабово Субианто Прабово Субианто Фото: Иван Секретарев/РИА Новости

Президент Индонезии Прабово Субианто отменил свой визит в Китай на праздничные мероприятия по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, сообщает Reuters. По его данным, причиной стали продолжающиеся беспорядки в стране.

По информации издания, в Индонезии продолжаются протестные акции, которые изначально были спровоцированы демонстрациями профсоюзных организаций. Однако после смертельного наезда полицейского автомобиля на таксиста беспорядки усилились.

Ранее сообщалось, что военный парад в Пекине 3 сентября посетят лидеры 26 стран, включая президента России Владимира Путина и главу КНДР Ким Чен Ына. Торжества пройдут на площади Тяньаньмэнь в честь 80-летия победы Китая в войне с Японией и окончания Второй мировой войны.

До этого помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй заявил, что визит Путина в Китай символизирует решимость двух стран защищать исторические итоги Второй мировой войны. По его словам, 80 лет назад Китай и Советский Союз, будучи основными театрами военных действий Второй мировой войны в Азии и Европе, стали главной опорой в борьбе против милитаризма и фашизма.

