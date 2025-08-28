День знаний — 2025
28 августа 2025 в 09:57

Путин и еще 25 лидеров посетят военный парад в Пекине 3 сентября

Парад в честь 80-летия Победы в Пекине посетят лидеры 26 стран

Фото: Ren Long/Xinhua/Global Look Press

Военный парад в Пекине 3 сентября посетят лидеры 26 стран, включая президента России Владимира Путина и главу КНДР Ким Чен Ына, сообщает Центральное телевидение Китая. Торжества пройдут на площади Тяньаньмэнь в честь 80-летия победы Китая в войне с Японией и окончания Второй мировой войны.

Среди гостей также будут главы Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Индонезии, генсек Народно-революционной партии Лаоса, Монголии, Вьетнама и других стран. Кроме того, среди приглашенных король Камбоджи, первый секретарь ЦК Компартии Кубы, премьер-министры Армении, Малайзии, Пакистана, Словакии и других государств.

Парад продлится около 70 минут. Участие в нем примут 45 военных расчетов.

Ранее помощник министра иностранных дел КНР Хун Лэй заявил, что визит Путина в Китай и его участие в торжественных мероприятиях символизирует решимость двух стран защищать исторические итоги Второй мировой войны. По его словам, 80 лет назад Китай и Советский Союз, будучи основными театрами военных действий Второй мировой войны в Азии и Европе, стали главной опорой в борьбе против милитаризма и фашизма.

Владимир Путин
Китай
парады
Вторая мировая война
