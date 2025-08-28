День знаний — 2025
28 августа 2025 в 09:47

В Китае обозначили главный сигнал визита Путина в Пекин

МИД Китая: визит Путина в Пекин символизирует решимость защищать итоги ВМВ

Владимир Путин

Визит президента РФ Путина в Китайскую Народную Республику и его участие в торжественных мероприятиях символизирует решимость двух стран защищать исторические итоги Второй мировой войны, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра иностранных дел КНР Хун Лэя. По его словам, 80 лет назад Китай и Советский Союз, будучи основными театрами военных действий Второй мировой войны в Азии и Европе, стали главной опорой в борьбе против милитаризма и фашизма.

Визит президента России Владимира Путина в Китай для участия в памятных мероприятиях показывает высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху, а также символизирует единство и общую решимость двух стран защищать итоги победы во Второй мировой войне, — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Китайскую Народную Республику в ближайшее время. Политик примет участие в сентябрьских мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможный визит американского президента Дональда Трампа в Китай, заявил, что эту информацию необходимо уточнять в Белом доме. Он также воздержался от комментариев относительно возможности встречи Трампа с президентом России.

